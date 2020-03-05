السيد السيستاني يحدد حكم التجاوز على شبكات الكهرباء

2020/03/05 | 21:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني، حكم التجاوز على شبكات الكهرباء دون استحصال الموافقات الرسمية....

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