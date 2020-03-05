ائتلاف دولة القانون غاضباً من بلاسخارت: تقاريرها امام مجلس الامن “غير منصف وانتقائي”

2020/03/05 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعرب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن “استيائه الشديد” من إحاطة ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بشأن الاوضاع السياسية وطبيعة التعامل مع الاعتصامات الاخيرة في البلاد والمطالبة بتغيير.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “يسجل ائتلاف دولة القانون استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية […]

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