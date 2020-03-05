صحة واسط: حالة كورونا الجديدة لشخص يعمل كسائق بأحد المنافذ الحدودية

2020/03/05 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط أصدرت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المصابة بفايروس (كورونا)، التي تعتبر الحالة الثالثة المؤكدة في المحافظة.وقالت الصحة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “تم تسجيل حالة جديدة مصابة بمرض كورونا لشخص من أهالي جصان يعمل سائق في المنفذ الحدودي”.وأشارت الى انه “تم ادخاله […]

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