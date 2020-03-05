2020/03/05 | 21:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت محافظة ذي قار، رئاسة الوزراء بفتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية.

ونقلت الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس"، عن محافظ ذي قار أباذر عمر العمر، انه "استنادا لقرار مجلس النواب الذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة ونتيجة للظروف التي يمر بها بلدنا في الوقت الحالي، ومن خلال استمرار التظاهرات والاعتصامات السلمية التي تكفلها الدستور وتلبية لمطالب المتظاهرين، حيث وردت الينا العديد من الطلبات من اللجان التنسيقية لخريجي المعاهد التقنية بمختلف الاختصاصات والتي يطلبون فيها انصافهم ورفع الغبن عنهم في ايجاد تعيين لهم، راجين الموافقة على شمولهم بالتعيينات اسوة باقرانهم خريجي الكليات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ذي قار تخاطب رئاسة الوزراء بخصوص فتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ذي قار تخاطب رئاسة الوزراء بخصوص فتح باب التعيين لخريجي المعاهد التقنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).