بالوثيقة.. قرارات جديدة من استئناف واسط بسبب فيروس كورونا

2020/03/05 | 21:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة استئناف واسط الاتحادية، 4 قرارات بسبب فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة التي صدرت من المحكمة وحصلت عليها "الغد برس"، ان "القرارات هي اولا تأجيل كافة الدعاوى، ويستثنى من التأجيل الدعاوى الجزائية، معرفة المواعيد الجديدة لدعاوى المحامين والمراجعين من اللوحة الخارجية، وعدم ترويج طلبات فقدان المستمسكات امام محاكم التحقيق وطلبات الحصول على نسخ من القرارات والعقود والحجج او تصديقها من المحاكم كافة لغاية 31 اذار".

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