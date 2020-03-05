دولة القانون: تقرير بلاسخارت في مجلس الامن الدولي غير منصف

2020/03/05 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن رفضه لتقرير ممثلة الامين العام للامم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت الذي قرأته في مجلس الامن الدولي، فيما بين انه "غير منصف". وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقت "كلكامش برس" نسخة منه إنه "يسجل ائتلاف دولة القانون استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق السيدة جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك".واضاف "اذ كان التقرير غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق، ورغم حديثه عن وقائع ومجريات الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الا ان السيدة بلاسخارت تناست ان تشير في تقريرها مواقف القوى الوطنية والحكومة التي ادانت كل أشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين، وكذلك ضد الاجهزة الامنية كما انها أغفلت المساعي الجادة من قبل جميع الأطراف نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء انتخابات مبكرة".وتابع "نجدد رفضنا لبعض ما جاء في تقرير السيدة بلاسخارت وندعوها الى تحري الدقة في التقييم والتزام الموضوعيه، ونؤكد على حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار".

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