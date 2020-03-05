تفوق نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية

2020/03/05 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأظهرت النتائج، شبه النهائية، للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ 23، اليوم الخميس، تفوق رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، على غريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس.ونشرت قناة "الكنيست" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، النتائج شبه النهائية، على اعتبار أن النتيجة الكاملة والرسمية ستعلن في العاشر من الشهر الجاري، وستقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، وعدد المقاعد التقريبية التي حصلت عليها القوائم الانتخابية.وحصل حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة نتنياهو، على 36 مقعدا، في حين جاء حزب "أزرق أبيض"، بقيادة غانتس في المرتبة الثانية، بـ 33 مقعدا.ونوهت قناة الكنيست إلى أن "القائمة المشتركة" هي الحصان الأسود في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحصولها على 15 مقعدا، كثالث حزب إسرائيلي في القائمة.وجاء حزب "شاس" في المرتبة الرابعة، بـ 9 مقاعد، يليه حزب "يهودت هتوراه" بـ 7 مقاعد، والرقم نفسه لكل من كتلة أو قائمة "العمل ـ جيشر/الجشر ـ ميرتس"، و"يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان.وجاءت كتلة "يمينا" في المرتبة الأخيرة بحصولها على 6 مقاعد فقط.

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