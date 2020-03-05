صادقون : القوى السياسية ليست لديها مشكلة بإجراء الانتخابات في المدة المحددة

2020/03/05 | 22:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، إن القوى السياسية ليست لديها مشكلة بإجراء الانتخابات في المدة المحددة

وأوضح في تصريح، أن إجراء الانتخابات يتطلب أموالاً، لاسيما أن الموازنة العامة لم يتم إقرارها إلى الآن، مبيناً أن غياب التوافقات سيتسبب بتعطيل عمل الحكومة وصعوبة تهيئة الأمور من الناحية اللوجستية لإجراء الانتخابات.

ودعا إلى سرعة اختيار الحكومة المكلفة، لإنجاز الإصلاح خلال المدة الوجيزة في ظل وجود التحديات والتوافقية.

وأضاف، أن الحكومة المختارة ستُكلف بإجراء التعديلات الدستورية، علاوة على التهيئة لإجراء انتخابات جديدة وهو الحل الأمثل للتخلص من نظام المحاصصة والفساد المالي والإداري المنتشر في المؤسسات.

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