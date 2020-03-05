الصحة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في كركوك وواسط

2020/03/05 | 22:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة، مبينا أنهم يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض.

وأضاف، أن الوزارة تؤكد ضرورة تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم خمسة وخمسين لسنة الفين وعشرين الملزمة، والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى.

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