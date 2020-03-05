روسيا تعلن الاتفاق مع تركيا على وقف لإطلاق النار في إدلب

2020/03/05 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرة تفاهم روسية-تركية حول إدلب السورية، يوقعها الطرفان في موسكو، تضمن وقف إطلاق النار بدءاً من منتصف هذه الليلة، وإنشاء ممر آمن بطول 12 كيلومتراً.عقب قمة روسية تركية مشتركة لبحث التطورات الأخيرة في إدلب السورية، خلُص اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، إلى مذكرة تفاهم حول إدلب، ضمنت وقف إطلاق النار […]

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