ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

2020/03/05 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت فرنسا اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6.وأشارت الإدارة العامة للصحة إلى أن الشخصين اللذين فارقا الحياة يبلغان من العمر 73 و69 عاما، من منطقة واز وإيسن.وقد أفادت السلطات الفرنسية بأن عدد الحالات المؤكدة التي تحمل فيروس كورونا […]

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