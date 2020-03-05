2020/03/05 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعرب ائتلاف دولة القانون عن “استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق السيدة جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك”.وقال بيان عن الائتلاف،اليوم الخميس، أن “التقرير غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق”.واضاف “رغم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: تقرير بلاسخارت غير منصف وقدم صورة مشوشة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: تقرير بلاسخارت غير منصف وقدم صورة مشوشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).