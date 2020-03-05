محمود يوسف بكير - مستقبل الدولار وما يحدث حاليا

2020/03/05 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير يهدف المقال إلى بيان كيف أن المزايا الكبيرة التي ظل الدولار يتمتع بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن في طريقها إلى الزوال بسبب السياسات التي تتبعها إدارة ترامب وكيف بدأت روسيا في التعامل مع هذا التطور بشكل فاعل عكس الصين التي راهنت كثيرا على الدولار وها هي الآن تدفع ثمن هذا الرهان الخاطئ.وبداية نذكر القارئ الكريم بما حدث في الشهر الماضي حيث قامت الصين بتوقيع وثيقة المرحلة الأولى م......

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