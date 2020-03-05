2020/03/05 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت محافظ البصرة، اليوم الخميس، تأجيل الدوام في المدارس والجامعات إلى يوم 15 اذار فيما اصدرت 4 ق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. قرارات محافظة البصرة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
قررت محافظ البصرة، اليوم الخميس، تأجيل الدوام في المدارس والجامعات إلى يوم 15 اذار فيما اصدرت 4 ق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. قرارات محافظة البصرة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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