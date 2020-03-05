2020/03/05 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

قررت محافظ البصرة، اليوم الخميس، تأجيل الدوام في المدارس والجامعات إلى يوم 15 اذار فيما اصدرت 4 ق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. قرارات محافظة البصرة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. قرارات محافظة البصرة للوقاية من ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).