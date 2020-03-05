2020/03/05 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف النائب عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (5 اذار 2020)، عن معلوما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بمالية البرلمان يفجر مفاجأة: العراق دفع 40 مليار دولار لشراء 20 طائرة اف 16 وتسلم 3 فقط !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (5 اذار 2020)، عن معلوما...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بمالية البرلمان يفجر مفاجأة: العراق دفع 40 مليار دولار لشراء 20 طائرة اف 16 وتسلم 3 فقط !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بمالية البرلمان يفجر مفاجأة: العراق دفع 40 مليار دولار لشراء 20 طائرة اف 16 وتسلم 3 فقط !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).