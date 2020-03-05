عضو بمالية البرلمان يفجر مفاجأة: العراق دفع 40 مليار دولار لشراء 20 طائرة اف 16 وتسلم 3 فقط !

2020/03/05 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (5 اذار 2020)، عن معلوما...





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