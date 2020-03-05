ارتفاع جديد لمؤشر

2020/03/05 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما دعا البنك المركزي إلى تجنب التعامل بالأوراق النقدية.

سجل العراق 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" تعود لأشخاص عادوا من إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، يوم الخميس 5 آذار/مارس، إن الوزارة "سجلت 3 إصابات جديدة بالفيروس، منها حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط"، مبينًا أن "الإصابات تعود لأشخاص عادوا من إيران مؤخرًا".

ووفقًا للبيانات الرسمية فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 38 حالة داخل البلاد حتى الآن، مع تسجيل ثلاث وفيات بالمرض.

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تضارب في البيانات الرسمية بعد تسجيل حالتي وفاة بـ "كورونا"

من جانبه قال مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، إن "الفحوصات المختبرية أكدت سلامة 18 شخصًا كان يشتبه بإصابتهم بمرض كورونا، وسيغادرون مستشفى الفرات العام بعد أن خضعزا للحجر الصحي"، مبينًا أن "المستشفى تضم، حتى الآن، سبعة أشخاص تأكد إصابتهم بالمرض، وهم ينعمون بصحة جيدة".

بدوره، حذر البنك المركزي، من التعامل بالأوراق النقدية، ودعا التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال) وتجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة.

دعا البنك المركزي إلى تجنب التعامل بالأوراق النقدية ضمن الإجراءات الوقائية

وجاء تحذير البنك، وفقًا لتقارير الدولية أشارت إلى قابلية الأوراق النقدية على أن تكون وسطًا ناقلاً للفيروسات، على حد تعبير بيان رسمي صدر عن البنك.

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