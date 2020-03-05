الكرة في ملعب

2020/03/05 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتترقب الأوساط الطلابية، قرار الحكومة حول الدوام الرسمي للجامعات والمدارس بعد إعلان تعطيله لأسبوع واحد ضمن إجراءات الحد من فيروس "كورونا".

من المتوقع تمديد العطلة في الجامعات والمدارس بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا"

ومن المتوقع أن تمدد خلية الأزمة، العطلة خاصة بعد أن ارتفع عدد الحالات المسجلة وإعلان وفاة ثلاثة مصابين.

وقدمت لجنة التربية في مجلس النواب، توصية إلى وزارة التربية بتمديد العطلة إلى 22 آذار/مارس الجاري بدلًا من الـ7 من الشهر ذاته، بالنظر للظروف الطارئة في البلاد.

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تضارب في البيانات الرسمية بعد تسجيل حالتي وفاة بـ "كورونا"

كما قُدم مقترح آخر، نص على استمرار الدارسة دون دوام في المدارس، عبر بث المحاضرات التربوية لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، على قناة التلفزيون الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا"، عقد اجتماع مع وزارتي التربية والتعليم لمناقشة تمديد العطلة الربيعية، إلا أن الخلية لم تعلن عن أي قرار حول ذلك.

ويقول المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الخلية ربما تعقد اجتماعًا آخر للبت في مقترح تمديد العطلة"، موضحًا أن "القرار حتى الآن هو استئناف الدوام في الموعد المحدد، يوم الأحد المقبل 7 آذار/مارس".

وأكد فاروق، أن "الكرة بملعب خلية الأزمة ووزارة الصحة، وأن وزارة التربية لا تمانع تمديد تعطيل الدوام إذا أوصت خلية الأزمة بذلك".

من جانبها، قالت وزارة التعليم العالي إنها تنتظر قرار خلية الأزمة لتمديد تعطيل الجامعات، مرجحة أن يصدر قرار الخلية خلال ساعات.

أكدت وزارتا التربية والتعليم استعدادهما لتمديد العطلة في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد

وأكدت الوزارة، إصدار توجيهات إلى جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية في الجامعات كافة، بـ "التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي ونظام التعليم الإلكتروني لتوفير فرص تعليمية بديلة وقد باشرت الجامعات والكليات بتطبيق ذلك" .

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