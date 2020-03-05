كورونا يغلق “بورصة” السليمانية ويضرب لعبة “الدومينو”

2020/03/05 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية صحة السليمانية يوم الخميس إغلاق سوق “البورصة” في المدينة فضلاً عن منع بعض الألعاب مثل الدومينو في المقاهي والأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث […]

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