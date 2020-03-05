أربيل تغلق ميدان بيع الطيور بسبب كورونا

2020/03/05 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت قائممقامية قضاء مركز مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، اغلاق ميدان بيع وشراء الطيور في سوق اربيل ايام الجمع، وكذلك منع تجمع عدد كبير من الاشخاص في تلك السوق.

وقال قائممقام قضاء مركز اربيل ، نبز عبدالحميد، في تصريح متلفز، انه لدرء المخاطر على حياة المواطنين وكاجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا، قرر اغلاق سوق بيع وشراء الطيور ايام الجمع في اربيل .

ويقع سوق بيع وشراء الطيور، في قلب مدينة أربيل قرب جسر سيداوا وهي سوق شعبية وتزدحم ايام الجمع باشخاص من هواة الطيور الداجنة والبرية.

م م ص

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