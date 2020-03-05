2020/03/05 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اعتقال عصابة نفذت عمليات للسطو المسلح والسرقة شمال شرق العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”،، إن “قوة من مكتب الشعب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين شمال شرق العاصمة بغداد”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعتقل عصابة متخصصة بالسطو المسلح والسرقة شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعتقل عصابة متخصصة بالسطو المسلح والسرقة شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).