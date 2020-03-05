ردا على بيان المخابرات العراقية .. حزب الله العراق :كتبته السفارة الامريكية

2020/03/05 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ردت كتائب حزب الله العراق على بيان المخابرات العراقية اليوم الخميس، بالقول : بيانكم كتبته السفارة الأمريكية.وقال المسؤول الأمني بالكتائب أبو علي العسكري في تغريدة له على منصة التواصل تويتر وتابعتها شبكة رووداو الإعلامية إن "البيان الذي نُشر على أنه صادر من جهاز المخابرات، قد تمت كتابته في السفارة الأمريكية في بغداد، بإشراف ضباط الـ CIA وبوجود المدعو مصطفى الكاظمي الذي اختبأعندهم حينها".وأضاف أن "ما روجته سفارة الشر من أخبار عن اعتقال مجاهدين في الكتائب نقول للأمريكيين: إن أردتم تجربة ذلك فعليكم تحمل مشاهدة النتائج".وكانت كتائب حزب في العراق قد اتهمت يوم الإثنين، 2، مارس، 2020، رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي بالمساعدة في اغتيال سليماني ورفيقه المهندس.ليرد جهاز المخابرات العراقي، يوم الثلاثاء، (3 آذار 2020)، على هذه الاتهامات .إذ قال جهاز المخابرات في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، "اطّلع جهاز المخابرات الوطني العراقي على بعض التصريحاتِ التي يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمثل هذه التصريحات تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي".واضاف البيان "يودّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، الإشارة إلى الآتي:- إنّ المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم.- إن جهاز المخابرات الوطني العراقي يشدّد على حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه.- إنّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، يجدد العهد لشعب العراق بأن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه.- إن هذه الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون.- إن الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفَضَ الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة".

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