مصدر :سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء

2020/03/05 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت مصادر امنية ان عددا من صواريخ الكاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء.

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