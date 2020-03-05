هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية وسط دوي صفارات الانذار

2020/03/05 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين يوم الخميس دون أن تتضح حجم الخسائر على الفور.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن صاروخين سقطا في محيط السفارة الأمريكية الواقعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن صفارات الانذار دوت فوق المنطقة الخضراء عقب الهجوم الذي لم يتضح على الفور حجم الخسائر الذي خلفه.

ومنذ أشهر، تتعرض السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية تستضيف جنوداً أمريكيين لهجمات صاروخية قتل في أحدها مقاول مدني أمريكي في كركوك.

وزادت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران وعلى رأسها كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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