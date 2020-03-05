2020/03/05 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. سقوط صاروخ ضمن منطقة البيجية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. سقوط صاروخ ضمن منطقة البيجية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).