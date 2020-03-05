أردوغان يعلن وقف إطلاق النار بإدلب

2020/03/05 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس اثر محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن انقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، محذرا ان بلاده سترد على اي هجوم للجيش السوري.وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين “عند منتصف ليل (الخميس) (22,00 […]

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