ما حقيقة انتشار كورونا في سوريا؟ وما علاقة المليشيات الإيرانية فيه؟

2020/03/05 | 22:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم بلاده، وقتل نحو مئة شخص، فيما تجاوزت أعداد الإصابات الآلاف، ما تزال الحدود الجوية والبرية

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