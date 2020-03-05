2020/03/05 | 22:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- blob:https://twitter.com/fd87d300-f021-40fb-a59b-e61f59e426ed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداول تقرير إخباري روسي بث في العام 2018 يتهم الولايات المتحدة بنشر الفيروسات والاسلحة الجرثومية ونقلها عبر طائرات مسيرة الى الاماكن المستهدفة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداول تقرير إخباري روسي بث في العام 2018 يتهم الولايات المتحدة بنشر الفيروسات والاسلحة الجرثومية ونقلها عبر طائرات مسيرة الى الاماكن المستهدفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).