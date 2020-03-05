علماء كوريون يكتشفون حلا قد يقضي على كورونا

2020/03/05 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل فريق من العلماء في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إلى حل قد يقضي على فيروس "كورونا" المستجد.

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