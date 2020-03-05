لتعويض انقطاع التظاهرات وكورونا.. التربية تطلق منصة “نيوتن” للتعليم الالكتروني

2020/03/05 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) للتعليم الالكتروني عن بُعد.واضاف الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “نيوتن تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق”، مشيرة الى انها “ستتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل”.واشارت الوزارة في بيانها الى ان المنصة […]

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