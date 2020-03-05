اتحاد النقل الجوي: خسائر كورونا تتجاوز 100 مليار دولار

2020/03/05 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قدر اتحاد النقل الجوي الدولي(IATA) ، اليوم الخميس، خسائر الخطوط الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف انحاء العالم مابين 63 إلى 113 مليار دولار.قائمة بأكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا من ناحية الطيران الدولي حيث انخفضت الرحلات الدولية في تايوان (الأكثر تأثرا) بنسبة 90% pic.twitter.com/lowZqUqKG9 — Snyar (@snyarnet) March 5, […]

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