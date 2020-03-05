مصاب بفيروس كورونا: كأن قطارا دهسني

2020/03/05 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث الشاب كونور ريد، الذي يعتبر أول ضحية بريطانية، أصيب بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، عن أعراض الفيروس الخطير، وذلك بعد تعافيه من المرض.تعرض ريد، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، للإصابة بفيروس كورونا الجديد، منذ 25 تشرين الأول الماضي، وقال عن إصابته إنها “أسوأ مرض تعرضت إليه على الإطلاق”، بحسب تصريحاته […]

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