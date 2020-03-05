2020/03/05 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور: ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اظهرت صورا حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم الخميس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور: ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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