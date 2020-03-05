بالصور: ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم

2020/03/05 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صورا حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم الخميس.

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