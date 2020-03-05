السفارة التركية في بغداد توضح بشأن منع دخول حاملي الجنسية العراقية الى تركيا

2020/03/05 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت السفارة التركية لدى بغداد، الخميس، توضيحا بشأن منع حاملي الجنسية العراقية من دخول تركيا.

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