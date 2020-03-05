2020/03/05 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة السومرية نيوز، مساء اليوم الخميس، بأن المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد تعرضت إلى قصف صاروخي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف صاروخي يستهدف وسط المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف صاروخي يستهدف وسط المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).