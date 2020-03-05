2020/03/05 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الخميس، عن عدم السماح لمواطني المحافظات الاخرى بالدخول للمحافظة ابتداء من الغد ولمدة اسبوع كاجراء وقائي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تقرر منع دخول الاشخاص من المحافظات الاخرى لمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تقرر منع دخول الاشخاص من المحافظات الاخرى لمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).