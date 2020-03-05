جماعة علماء العراق: الخطر الأكبر ليس كورونا انما الاعلام المضلل

2020/03/05 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت جماعة علماء العراق، اليوم الخميس، ان “الخطر الاكبر لا يكمن في كورونا وحدة”.وقال رئيس الجماعة الشيخ، خالد الملا في تغريدة له على تويتر واطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “الاعلام المضلل يشكل الخطر الاكبر وليس فيروس كورونا”.ونوه الملا في تغريدة الى ان “الفيروس بالامكان ان يجد له مصل وعلاج اما الاعلام المضلل الماجور […]

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