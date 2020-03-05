2020/03/05 | 22:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة وذي قار تعلنان سلامة ٧ حالات مشتبه اصابتها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة وذي قار تعلنان سلامة ٧ حالات مشتبه اصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة وذي قار تعلنان سلامة ٧ حالات مشتبه اصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).