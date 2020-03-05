2020/03/05 | 22:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية التلفزيون التربوي الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية والتي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق.حيث ستعمل هذه المنصة التي ستطلق قريبا على تعويض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تطلق (نيوتن) اول منصة تعليم الكترونية يطلقها التلفزيون التربوي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تطلق (نيوتن) اول منصة تعليم الكترونية يطلقها التلفزيون التربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).