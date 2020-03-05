الصحة الإيرانية تعلن انطلاق مشروع تعبئة وطني لمكافحة فيروس كورونا

2020/03/05 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، اليوم الخميس، عن انطلاق مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في المناطق الاكثر تلوثا به على ان يتم تنفيذه خلال الايام القادمة في سائر محافظات البلاد.وقال نمكي خلال اجتماع اليوم حول مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا، انه “تقرر في اطار هذا المشروع، حشد كافة الطاقات […]

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