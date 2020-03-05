التلفزيون التربوي يطلق اول منصة تعليم الكترونية (نيوتن)

2020/03/05 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان التلفزيون التربوي اطلق اول منصة تعليم الكترونية (نيوتن).

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "انطلاقا من توجيهات معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك وتنفيذا لمقررات خلية الازمة المركزية في وزارة التربية، اعلنت مديرية التلفزيون التربوي الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية والتي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق".





واضافت "حيث ستعمل هذه المنصة التي ستطلق قريبا على تعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد".





وتابعت الوزارة "وتتضمن المنصة محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل يقدمها اساتذة اكفاء وبأشراف علمي من قبل المديرية العامة للمناهج وإنتاج مديرية التلفزيون التربوي، وذلك بهدف توحيد الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي لطلبتنا الاعزاء".

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