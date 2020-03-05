سقوط صاروخ على الخضراء واخر في منطقة المنصور وسط بغداد

2020/03/05 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط صاورخين احدهما في المنطقة الخضراء والثاني في منطقة المنصور بشارع البيجية قرب مقر الاتحادية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "صاروخا سقط ضمن مقتربات الخضراء دون اصابات، وتم اطلاق صافرات الانذار".

واضاف ان "صاروخا اخر سقط في منطقة المنصور بشارع البيجية قرب مقر الاتحادية".

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