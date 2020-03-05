2020/03/05 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت السفارة التركية في العراق السماح للعراقيين من أصحاب الإقامات في تركيا من دخول الأراضي التركية جوا مع احتفاظ السلطات التركية بحق إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.وقالت السفارة التركية في بغداد في بيان اليوم الخميس ، إنها “أصدرت توضحيا بما يخص منع دخول حاملي الجنسية العراقية الى تركيا بشكل مؤقت، وبينت أنه يحق لمن لديه اقامة سياحية او اقامة عمل في تركيا السفر إلى تركيا ولكن سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل دخول الأراضي التركية.وأضافت: “للعراقيين القادمين من بعض الدول مثل ايران ،كوريا الجنوبية، الصين ،إيطاليا يمنع دخولهم الأراضي التركية تماما”.وتابعت السفارة التركية: أن “العراقيين القادمين من دول أخرى غير العراق وقد تم على خروجهم من العراق أكثر من 14 يوماً يتم فحصهم طبيا في المطارات التركية قبل الدخول”.وبينت السفارة أن التجارة البرية والبحرية والجوية مستمرة وفقا لمعايير وزارة التجارة والصحة التركية .وقبل أيام أعلنت السلطات التركية تعليق الرحلات الجوية مع العراق وغلق الحدود البرية أمام حركة المسافرين بعد تسجيل إصابات عدة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعليقها استقبال العراقيين بسبب " كورونا " ..تركيا تسمح ولكن بشرط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعليقها استقبال العراقيين بسبب " كورونا " ..تركيا تسمح ولكن بشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).