2020/03/05 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسلنا بسقوط صاروخ كاتيوشا في شارع البيجيه قرب مقر الاتحادية بمنطقة المنصور .

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