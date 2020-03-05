هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/03/05 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد الخميس إلى قصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية بأن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية وبنايات سفارات وبعثات دبلوماسية غربية.

وأضافت أن السفارة الأميركية في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بالتزامن مع الهجوم.

وتعرضت المنطقة لهجوم مماثل الأحد الماضي لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في منقطة "زيونة" شمال شرق بغداد.

وصعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران مؤخرا هجماتها ضد السفارة الأميركية في بغداد، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير الماضي.

ومنذ نهاية أكتوبر أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.



وعلى الرغم من عدم تبني أي جهة المسؤولية عن الهجمات، تحمّل واشنطن فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران المسؤولية عنها.

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