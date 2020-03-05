الولايات المتحدة وطالبان: اتفاق الدولة العظمى والحركة الارهابية

2020/03/05 | 23:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أسعد كاظم شبيب الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يعود بدايته إلى عام 2011 في قطر، ولم تكن إدارة باراك أوباما جادة في تلك المفاوضات، إلا أن […]

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