سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء (موسع)

2020/03/05 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد ومنطقة المنصور غربي العاصمة بثلاثة صواريخ كاتيوشا.وصرح المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “صاروخا سقط على ضفة نهر دجلة على حدود المنطقة الخضراء فيما سقط صاروخ كاتيوشا آخر في ساحة فارغة داخل المنطقة التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية”.واضاف، انه “كما سقط صاروخ كاتيوشا ثالث في […]

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