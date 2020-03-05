صحة الكرخ تعلن خروج 18 شخصا ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا (موسع)

2020/03/05 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان “الاشخاص الذين ثبت عدم اصابتهم بكورونا بينهم عائلتان ايرانية وسورية”.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الاشخاص الـ18 الذين ثبت عدم اصابتهم بفايروس كورونا، كان من بينهم عائلة ايرانية مؤلفة من زوج وزوجته وعائلة سورية مؤلفة من ام وابنتاها”.واضاف انه “تم […]

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