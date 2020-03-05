2020/03/05 | 23:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط ..اغلاق منفذ زرباطية فوراً ( وثيقة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط ..اغلاق منفذ زرباطية فوراً ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط ..اغلاق منفذ زرباطية فوراً ( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).