2020/03/05 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تنظيم المباريات الخمس المؤجلة في الفترة من 29 شباط الماضي وحتى 2 آذار الجاري، بسبب مخاوف فيروس كورونا، ومن بينهما "ديربي دي إيتالي" بين يوفنتوس وإنتر ميلان، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباريات الخمس، دون حضور جمهور، وفقًا لقرار حكومي صدر أمس الأربعاء، حيث منعت المشجعين من حضور الأحداث الرياضية حتى الثالث من نيسان المقبل، لمكافحة أسوأ انتشار لفيروس «كوفيد- 19» في أوروبا.

وإلى جانب قمة الكالتشيو، التي ترسم إلى حد كبير ملامح المنافسة على قمة الدوري الإيطالي، يلتقي بارما مع سبال، وميلان مع جنوى، وسامبدوريا مع فيرونا، وأودينيزي مع فيورنتينا، فيما تُقام المباراة السادسة بين ساسولو وبريشيا يوم الإثنين، على أن يتم الإعلان عن مباريات الجولة 27 في موعد لاحق.

وتراجع البيانكونيري، حامل لقب الكالتشيو في السنوات الثماني الماضية، إلى المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين فقط خلف لاتسيو المتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة، ويملك مباراتين مؤجلتين.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء، تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان، في إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، التي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الخميس، بملعب سان باولو، بناءً على توصية من مارك فالنتيني، محافظ إقليم كامبانيا، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وقررت السلطات الإيطالية، أيضًا، تأجيل قمة يوفنتوس وضيفه ميلان، لحساب إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس القاتل.

بغداد اليوم - متابعة

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ويتواجد هازارد في دالاس اليوم من أجل الخضوع لعملية جراحية في موضع اصابته ووفقاً لبيان النادي الملكي فإن العملية

بغداد اليوم/ بغداد

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البداية كانت موفقة لنفط ميسان عندما استغل تنظيم

بغداد اليوم - متابعة

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وشوهد داير وهو يتسلق عددًا من

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