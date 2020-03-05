2020/03/05 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - النجف

وجه مدير صحة النجف رضوان كامل، الخميس، رسالة الى الاهالي بشأن انتشار فايروس كورونا، فيما حذر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو .. مدير صحة النجف يوجه رسالة الى الاهالي ويحذر من الاستهانة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو .. مدير صحة النجف يوجه رسالة الى الاهالي ويحذر من الاستهانة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).